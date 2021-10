Tati Zaqui põe o bumbum pra jogo em foto arrasadora

Tati Zaqui surgiu no Instagram, neste sábado, 9, com uma foto super ousada. Vestindo quase nada, a cantora aparece de costas, com os cabelos pintados de azul, e veste um fio dental cavadíssimo coberto por uma meia arrastão preta.

A artista possui 13 milhões de seguidores. A postagem quente gerou muitos comentários: "Que raba", destacou uma seguidora. "Lindaaa", escreveu uma fã. "Gata", postou outra.

Tati legendou a fotografia com o título da canção de Rihana, "Shine bright like a diamond" (Brilhe como um diamante), só que Tati substituiu a plavra diamante por um emoji correspondente.