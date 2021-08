Suposto affair de Gil do Vigor é cirurgião dentista

Rumores dão conta que Gil do Vigor estaria se relacionando com o cirurgião dentista Plínio Vasconcelos, de 33 anos, que também é pernambucano e se mudou para São Paulo para estudar. Plínio tem aparecido com frequência ao lado do ex-BBB 21 em fotos postadas nas redes sociais.

"Com ele", legendou Plínio em uma das fotos postadas ao lado do economista. O texto foi acompanhado de um coração azul. A foto foi feita em restaurante da capital paulista.

(Reprodução Instagram)

Os boatos levaram ao aumento do número de seguidores no perfil de Plínio no Instagram. No Stories deste sábado, 21, ele responde a várias perguntas dos internautas. Inclusive, uma das perguntas é se ele está namorando, mas o cirurgião desconversa: "Namorando? Será? Sei não…".