Silvio Santos tem dívida ativa registrada por causa de IPTU no Guarujá

Silvio Santos possui uma dívida ativa registrada em seu nome. A dívida foi inscrita em 2022 e se trata do não pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), de uma propriedade localizada no Guarujá, no litoral paulista. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) possui a Certidão de Dívida Ativa e o número do processo.

O saldo devedor era de R$2.966,27, sobre esse valor ainda incidem os juros e a correção monetária, até que a dívida seja paga. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, no site da prefeitura do Guarujá-SP realmente constam a informação de saldo devedor foi confirmada.

A Execução Fiscal movida já foi endereçada para o conhecimento de Sílvio, no nobre bairro do Morumbi, na cidade de São Paulo. Anteriormente, Sílvio Santos já teve problemas com o IPTU. Há poucos anos, o hotel de luxo Sofitel Guarujá Jequitimar devia bem mais do que o valor atual. O hotel devia cerca de 2 milhões de reais do Imposto.