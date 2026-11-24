Silvero Pereira critica nota de Claudia Raia no Dança dos Famosos: 'Ridículo'

A manifestação rapidamente chamou a atenção dos internautas, especialmente por partir de um ex-campeão do Dança dos Famosos,

A pontuação de Claudia Raia no Dança dos Famosos gerou repercussão nas redes sociais e provocou uma manifestação do ator Silvero Pereira, campeão da edição de 2025 do quadro ao lado de Thaís Sousa. O artista questionou a nota 9,8 atribuída à apresentação de salsa da dupla formada pelo cantor Léo Foguete e pela professora de dança.

A avaliação ocorreu na edição exibida no último domingo (22), que terminou com a eliminação dos participantes da competição.

O que Silvero Pereira disse sobre a nota de Claudia Raia?

A crítica de Silvero Pereira foi publicada nos comentários de uma postagem feita por Jhonny Faria, ator e apresentador. Na ocasião, o vencedor da competição demonstrou insatisfação com a pontuação concedida pela atriz, que integrou o júri artístico da atração.

Ao comentar o desempenho de Léo Foguete na salsa, Silvero classificou a avaliação como injusta e criticou o desconto na nota. “Ain gente, 9.8 da Claudia Raia, sendo júri artístico, pra salsa do Foguete… Ridículo”, escreveu o ator.

A manifestação rapidamente chamou a atenção dos internautas, especialmente por partir de um ex-campeão do Dança dos Famosos, que conhece a dinâmica e os critérios da disputa.

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Como Claudia Raia avaliou os participantes?

Além da nota 9,8 para Léo Foguete e sua professora, Claudia Raia atribuiu pontuações diferentes às outras duplas que participaram da rodada. Diego Martins e Mayara Araújo receberam nota 10 da atriz. Já Mell Muzzillo e Dani Norton foram avaliados com 9,9.

A pontuação concedida à dupla de Léo Foguete teve influência no resultado da competição, que terminou com a eliminação dos participantes. A avaliação de Claudia Raia também levantou questionamentos entre os telespectadores sobre os critérios adotados pelo júri artístico do Dança dos Famosos.

Tradicionalmente, os convidados dessa bancada costumam atribuir notas máximas aos participantes, enquanto as avaliações mais técnicas das apresentações ficam sob responsabilidade dos jurados especializados.