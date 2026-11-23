Léo Foguete foi o eliminado neste domingo, 22, na Dança dos Famosos 2026. Estão no Top 5 e classificados à próxima fase os participantes Livinho, Mell Muzzillo, Giovana Cordeiro, Breno Ferreira e Diego Martins.
Classificação da Dança dos Famosos de hoje (22/11)
69.7 - Breno Ferreira e Jaque Paraense 69.1 - Mell Muzzillo e Dani Norton 69.1 - Giovana Cordeiro e Diego Basílio 68.9 - Diego Martins e Mayara Araújo 68.8 - Livinho e Beatriz Feitosa 68.7 - Léo Foguete e Thaís Souza (eliminado)
Vale destacar que as notas de hoje se acumulam para a Dança dos Famosos em 29 de novembro e 6 de dezembro, quando serão contabilizadas as três melhores notas na classificação geral, garantindo vagas na final do programa em 2026.
Como vai funcionar esta fase da Dança dos Famosos 2026'
"Hoje seis participantes que seguem na competição vão dançar salsa. Importante: daqui até a final, as notas serão acumulativas. A pontuação só zera na grande final. E você de casa também vota, basta acessar o Gshow", informou Luciano Huck.
Na reta final do programa, ele voltou a abordar o tema: "A gente soma as notas. A menor soma de hoje abandona a competição. Quem seguir, carrega as notas de hoje para a semana que vem, e aí a menor soma abandona a competição".
"Vamos assim até a semifinal. Hoje a gente forma o Top 5, depois o top 4. No Top 3 a final está formada, será no dia 13 de dezembro, ao vivo", concluiu Huck sobre o regulamento da Dança dos Famosos 2026.
Claudia Raia é a convidada do júri artístico e vai avaliar as apresentações ao lado de Milton Cunha. O júri técnico é formado por Carlinhos de Jesus, Ana Botafogo e Zebrinha.
Confira abaixo mais detalhes sobre as notas do programa de hoje.
Notas da Dança dos Famosos 2026' neste domingo (22/11)
Léo Foguete e Thaís Souza
9.9 - Carlinhos de Jesus 9.9 - Ana Botafogo 9.8 - Zebrinha 9.9 - Milton Cunha 9.8 - Claudia Raia 9.6 - Plateia 9.8 - Gshow
Diego Martins e Mayara Araújo
9.8 - Carlinhos de Jesus 9.9 - Ana Botafogo 9.9 - Zebrinha 10 - Milton Cunha 10 - Claudia Raia 9.6 - Plateia 9.7 - Gshow
Mell Muzzillo e Dani Norton
9.9 - Carlinhos de Jesus 9.9 - Ana Botafogo 9.9 - Zebrinha 10 - Milton Cunha 9.9 - Claudia Raia 9.7 - Plateia 9.8 - Gshow
Breno Ferreira e Jaque Paraense
10 - Carlinhos de Jesus 10 - Ana Botafogo 10 - Zebrinha 10 - Milton Cunha 10 - Claudia Raia 9.8 - Plateia 9.9 - Gshow
Giovana Cordeiro e Diego Basílio
9.9 - Carlinhos de Jesus 9.9 - Ana Botafogo 9.8 - Zebrinha 10 - Milton Cunha 10 - Claudia Raia 9.7 - Plateia 9.8 - Gshow
Livinho e Beatriz Feitosa
9.9 - Carlinhos de Jesus 9.9 - Ana Botafogo 9.9 - Zebrinha 9.9 - Milton Cunha 9.9 - Claudia Raia 9.5 - Plateia 9.8 - Gshow
Quem são os participantes já eliminados na 'Dança dos famosos' em 2026
Léo Foguete Pedro Scooby Bruna Griphao Lucas Guedez Bianca Andrade (Boca Rosa) Gracyanne Barbosa (Repescagem) Ticiane Pinheiro (Repescagem) Junno Andrade (Repescagem) Rita Guedes (Repescagem) Kenya Sade (1ª fase) Otaviano Costa (1ª fase)