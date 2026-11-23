'Dança dos Famosos' elimina campeã paraense com Léo Foguete e mantém conterrânea

A bailarina e coreógrafa paraense Thaís Sousa e o cantor Léo Foguete deixaram a disputa do "Dança dos Famosos", quadro do programa "Domingão com Huck", da TV Globo, na noite deste domingo (22). Após as apresentações no ritmo da salsa, a dupla somou 68,7 pontos e foi eliminada por uma diferença de 0,1 ponto em relação aos quintos colocados, MC Livinho e Beatriz Feitosa, que fecharam a rodada com 68,8 pontos.

Enquanto Thaís Sousa encerrou sua participação na temporada, o Pará segue representado na competição pela dançarina e professora Jaque Paraense, que permanece na disputa. Ao lado de Breno Ferreira, a dançarina lidera a disputa com 69.7. O ator conseguiu a única nota máxima dos jurados ao receber 10 de Claudia Raia, Carlinhos de Jesus, Zebrinha, Ana Botafogo e Milton Cunha. As médias da plateia e do público de casa foram 9.8 e 9.9, respectivamente.

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Durante a etapa deste domingo, os participantes foram avaliados pelo júri técnico, composto por Carlinhos de Jesus, Ana Botafogo e Zebrinha, e pelo júri artístico, formado por Milton Cunha e pela convidada Claudia Raia. Mesmo após uma falha na execução da coreografia que reduziu a pontuação final, MC Livinho garantiu a última vaga para a fase seguinte da competição.

Por meio de publicação nas redes sociais, Léo Foguete comentou a saída da atração e destacou a trajetória ao lado da professora paraense. "Que experiência incrível foi viver tudo isso O que eu tenho a dizer é obrigado! Foram meses de muito aprendizado, dedicação e superação. Me entreguei de corpo e alma a cada desafio, sem imaginar o quanto essa experiência transformaria a minha vida!", escreveu o cantor.

Na mensagem, o artista agradeceu à produção do programa, ao apresentador Luciano Huck e à parceria com Thaís Sousa durante os ensaios e apresentações. "Obrigado, meus amores, por cada mensagem, cada voto e por todo o carinho durante essa jornada. E um agradecimento mais que especial à minha parceira! Obrigado pela paciência, dedicação, por acreditar em mim e por me fazer enxergar uma versão de mim que eu ainda não conhecia. Nada disso teria sido possível sem você! Você é a maior!", publicou.