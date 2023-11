Sandra Annenberg vai parar no hospital após pisar em taturana: 'Dor insuportável'

A jornalista Sandra Annenberg, de 55 anos, foi parar no hospital após pisar em uma taturana, uma espécia de lagarta que pode causar queimação, dor, inchaço e até levar uma pessoa à morte. No início da madrugada desta sexta-feira (17), a apresentadora publicou um vídeo em seu perfil do Instagram mostrando o bicho que pisou e dizendo que sentia "uma "dor insuportável". Assista:

“Alguém sabe que bicho é esse? Pisei nele e meu pé está pegando fogo!!! Uma dor insuportável!!! Socorro!!!”, perguntou Sandra aos seguidores na legenda do vídeo.

Nos comentários da publicação, os internautas se referiam ao animal por vários nomes, como: taturana, sussuarana, largata cachorrinho entre outros. Ademais, eles recomendaram que a apresentadora procurasse imediatamente atendimento médico para cuidar da região de contato, já que, segundo eles, o bicho é perigoso e causa várias complicações.

Na sequência, Annenberg compartilhou nos storys onde estava em uma maca de hospital, recebendo medicamentos na veia.

Sandra Annenberg recebe medicação no hospital após pisar em bicho (Repordução/Instagram: @sandra.annenberg.real)

Já pela tarde de hoje, Annenberg publicou um vídeo aliviando os seus seguidores dizendo que, apesar do susto, está tudo bem.

"Tá tudo bem! Obrigada pela preocupação e carinho de sempre! Vocês me ajudaram muito!", escreveu Sandra na legenda do vídeo. Apesar da situação, a jornalista pede para não matarem bichos desse tipo e alerta sobre os cuidados dos responsáveis com as crianças em proximidade com o animal. No final, ela agradece todo o carinho e preocupação recebido pelos seguidores.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão do editor de OLiberal.com, Mirelly Pires)