'Que orgulho de você!', declara mulher de Maurílio sobre melhora do cantor

Luana Ramos, mulher de Maurílio Ribeiro, fez um relato sobre a visita que fez ao marido, que segue internado em UTI de um hospital em Goiânia. O cantor está internado desde quarta-feira passada, dia 15, por passar mal após participar da gravação de um DVD da dupla Zé Felipe e Miguel. Em texto no Instagram, Luana disse que fez preces ao longo da madrugada para pedir a melhora de Maurílio. Aos internautas, ela contou o que viu ao entrar na UTI.

"Entrei, te olhei e já fiquei feliz com sua aparência, menos inchada. Continuei olhando, analisando os aparelhos, os números e te toquei, fiz carinho no seu ombro como todos esses dias e comecei a falar. Falei, conversei e vi um brilho no cantinho dos seus olhos fechados", relatou.



Luana disse que Maurílio lacrimejou e que a enfermeira contou que ele "chorou a manhã inteira". "Continuei conversando e vi que lacrimejava cada vez mais, olhei pro monitor, os batimentos tinham aumentado! 'Calma, meu bem, fique calmo! Tá tudo bem, estamos todos bem e você também'. E aí veio os tremores (sic) que já me deixaram em alerta e mais uma vez a enfermeira me tranquilizou explicando que eram apenas espasmos musculares".



Maurílio segue fazendo hemodiálise e o tratamento para tromboembolismo pulmonar. "Um misto de felicidade, choro, nervoso, chorando em silêncio pra não te assustar. Aí o médico chegou no seu leito pra conversar comigo e até disse que ia chorar também (risos). Mas me explicou que você tá indo muito bem", comemorou.



A mulher do artista finalizou com uma mensagem: "que orgulho de você! Você não faz ideia! Continue forte".