Primeira-dama de Arari que publicou vídeo íntimo revela flerte com ex-jogador do Flamengo

Após revelar ficada com Gabriel Medina, a primeira-dama de Arari, interior do Maranhão, Ingrid Andrade, disse ter trocado mensagens com o ex-jogador do Flamengo Michael Oliveira. Atualmente o atleta defende o AI-Hilal, mesmo time de Neymar Jr.. De acordo com ela, ele teria chamado a influenciadora para uma viagem.

As informações foram publicadas pelo colunista Daniel Nascimento, do O Dia. Conforme apuração do colunista, as mensagens entre Ingrid e Michael são de 2021. Na época, ele já era casado com Andreza Santana, com quem tem uma filha de dois anos.

O jornalista ainda contou que o marido da primeira dama, o prefeito de Arari, Rui Filho, teria pedido que a companheira respondesse o ex-jogador do Flamengo na sua frente. Ingrid Andrade oficializou a união com Rui Filho, no civil, em novembro do ano passado, quando tinha 28 anos e ele, 65. Juntos, têm filhas gêmeas recém-nascidas, Lia e Liz.