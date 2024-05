Entrevista Exclusiva: Pedro Neschling volta TV após um período dedicado aos roteiros e direção

Após mais de uma década longe de projetos na TV aberta, Pedro Neschling volta às telinhas. O ator interpreta Eriberto na nova versão de "Renascer", da TV Globo. Inclusive, o personagem não existia na primeira trama, o que fez com que o ator o criasse do zero.

A última novela que Pedro atuou foi Joia Rara, em 2013. Mas ele já teve papéis em Páginas das Vida, Da Cor do Pecado entre outras.

“Passei essa década dedicado a outras áreas artísticas mais ligadas aos bastidores, sobretudo a escrita. Com isso, o afastamento como ator foi natural. Escrevi livros, séries, filmes, até uma novela. Foi um período extremamente produtivo e onde realizei uma série de desejos particulares. Até que agora fui surpreendido com esse convite irrecusável para fazer parte do elenco de uma obra tão importante da nossa teledramaturgia e tive certeza que era o momento de voltar a atuar”, conta.

Um dos desafios enfrentados por Pedro foi expor a sua deficiência auditiva, ele passou a atuar usando aparelho, o que foi um novo desafio para ele. Por conta disso, Eriberto também passou a usar o objeto.

A oportunidade de usar o aparelho foi comemorada por Pedro na ocasião, justamente por dar visibilidade para a deficiência e para a pessoa com deficiência. O ator recebeu o seu diagnóstico aos 18 anos, e hoje aos 41 anos fala abertamente sobre o assunto.

“Na verdade, eu só comecei a usar aparelho auditivo depois da minha última novela. Então pela primeira vez estou tendo a oportunidade de atuar na televisão com esse recurso que mudou a minha vida. É um alívio imenso estar em cena com os aparelhos. Consigo atuar nessa novela com um grau de relaxamento que nunca tinha experimentado antes por conta da minha surdez”, explica o artista.

Mesmo longe das telinhas, como Pedro mesmo disse, ele atuou em diversos ramos da arte, como autor e diretor. Ele escreveu os romances “Gigantes" e “Supernormal”. Pedro também foi um dos colaboradores do autor Daniel Ortiz na novela Salve-se Quem Puder.

O artista é filho da atriz Lucélia Santos e do maestro John Neschling, por isso viveu sempre inundado em um universo artísticos. “No fim da adolescência, pensei em estudar economia. Tinha medo das dificuldades que a carreira artística traz. Muita gente acha que é só glamour, mas a verdade é que tem muita ralação e quase nenhuma segurança de sucesso. Mas não teve jeito. Arte está na minha família há gerações, sou filho de dois grandes artistas, foi um chamado natural e irresistível pra mim”, disse Pedro.

Ou seja, o artista é das artes e mesmo que esteja longe da atuação sempre está em projetos dedicados ao meio. “Agora estou ainda dedicado exclusivamente à novela. Mas tenho sim projetos caminhando em paralelo para o futuro. Uma coisa de cada vez. Estou curtindo muito fazer as coisas com calma, coisa que nunca aconteceu muito na minha vida. Sempre fui multitarefas e estou adorando essa nova forma de trabalhar, menos acelerada”, pontua.

Pedro Neschling estreou nas novelas globais em 2024. Na ocasião, ele fazia o personagem Dionísio Sardinha em Da Cor do Pecado, que fazia parte do núcleo animado da família Sardinha e comandado pela Mamuska (Rosi Campos).

Esse foi o primeiro trabalho de Pedro após Malhação.

Por falar em Mamuka e na sua mãe dele, Lucélia é uma pessoa que sempre vem à Belém, inclusive ela estava aqui no início deste ano, e do quarto de hotel mandou uma mensagem para o filho quando ele participava do programa Encontro, da TV Globo.

“Já fui algumas vezes em Belém e adoro! É um lugar lindo, pessoas super acolhedoras e tem restaurantes excelentes!”, relembra Pedro.

O artista dedica uma rotina de cuidados a sua saúde e mente, principalmente após a sua condição, porém, antes disso ele já tinha a prática de esportes diariamente. Com o início de Renascer, Pedro pegou mais pesado na academia e suas postagens levantando peso chamavam atenção na web. Vale lembrar, que o artista também é praticante de Jiu-Jitsu.

“O esporte faz parte da minha rotina por uma série de motivos. Primeiro, pela minha saúde mental. Junto com a terapia tradicional, é o que mantém nos eixos. Depois, porque realmente amo lutar. Estar no tatame é das coisas que mais me deixa feliz na vida”, finaliza.