'Parabenizo diretores por terem demitido Mion', disse Britto Jr na web

A chegada de Marcos Mion à TV Globo foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais e também apoiado por alguns famosos. Mas entre as manifestações que envolvem a notícia, está a do jornalista Britto Jr., feita na madrugada do último domingo (15). Com informações do Metrópoles.

O ex-apresentador de A Fazenda, da Record TV, assim como Mion, deixou a emissora há seis anos, com saída polêmica. Em suas redes sociais, brito escreveu: “Parabenizo os diretores da Record por terem forjado, ops, demitido Mion. Não fosse isso, ele estaria lá e não teria ido pra Globo!, escreveu ele no Twitter.

Em maio, Britto Jr. publicou um vídeo dizendo que nenhum comunicador, com exceção de Marcos Mion e Tiago Leifert, gosta de apresentar realities.

A saída de Britto Jr da Record TV, na época, não foi de forma amigável. O jornalista saiu brigado com o diretor de A Fazenda, Rodrigo Carelli. E dizem nos bastidores que Marcos Mion também saiu pelo mesmo motivo.