Pablo, do 'Qual é a música?', desabafa: 'Jornal disse que eu morri'

No fim da década de 1970, o programa "Qual é a música?", comandado por Silvio Santos era um sucesso da televisão brasileira. Mas o bordão "Pablo, qual é a música?" se destacava na atração do SBT.

O primeiro dublador da gincana musical foi o espanhol Augusto Rodriguez. O sucesso dele era tanto que mesmo após sua saída, no fim da década de 1980, seus substitutos eram chamados de Pablo e seguiam o visual andrógino, roupas coloridas e a pintura facial.

"Silvio pediu para eu criar alguma coisa e sugeriu a banda Kiss como inspiração, mas achei a pintura preta e branca muito forte. Aí, lembrei que o Silvio gostava de purpurina e comecei a fazer pinturas coloridas no rosto", disse Augusto Rodriguez, em entrevista para a Splash, do UOL.

Atualmente, o dublador mora na Europa há quase 40 anos. Pablo já não trabalha mais e vive entre a Espanha, seu país natal, e o Reino Unido, onde passa parte do tempo com seus amigos. Mesmo assim, pensa em português e não deixa de falar "portunhol", pois mantém contato com muita gente do Brasil.

"Certa vez, uma amiga em Londres me falou: saiu num jornal do Brasil que você morreu [a publicação dizia que ele havia morrido vítima da Aids]. Isso foi em meados de 2000, quando teve uma nova edição do 'Qual é a música?', relembra o artista.

Na ocasião, o celular e a internet móvel não eram tão popular, então ele precisou por meio de ligação telefônica fazer uma contestação: "Fiz uma reclamação para o jornal, aí vieram até mim em Londres para tirar fotos minhas e me pediram desculpas. Às vezes, falam uma coisinha, exageram e fica para sempre. Ninguém escuta a retratação".