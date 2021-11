‘Novinha’: Veja detalhes dos bastidores do clipe de Anitta no Ver-o-Peso

A cantora Anitta causou o maior alvoroço em Belém nesta segunda-feira (29). Após a notícia de que gravaria em solo paraense o seu novo clipe, do hit “Novinha”, teve início uma correria dos fãs para tentar chegar perto da funkeira. Os admiradores estavam curiosos por mais detalhes do clipe e registraram várias imagens durante a gravação.

(Reprodução: Instagram)

Logo que Anitta chegou ao Ver-o-Peso, uma multidão já esperava por ela. Os fãs se aglomeraram ansiosos para tentar tirar uma foto com a "patroa" e com o Dj Pedro Sampaio. A cantora deu um show de rebolado e levou as pessoas à loucura com a dança. Veja mais detalhes:

Gravação de Anitta no Ver-o-Peso (Reprodução: Cristino Martins)

Além disso, também encenou ao lado da Ruivinha de Marte e da cantora paraense Leona Vingativa.