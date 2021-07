Nova namorada de Babu é 21 anos mais nova que ele

Cinco meses após se separar da influenciadora digital Tatiane Melo, de 29 anos, Babu Santana, de 41 anos, revelou que está de namorada nova. O ex-BBB fez mistério sobre a amada, mas a identidade do novo amor do artista foi descoberto. As informações são do jornal Extra.

A atual de Babu se chama Lívia Maria, tem 20 anos, 21 a menos do que o artista, é de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, e estuda Jornalismo.

Lívia é fã do ator desde a época do "Big Brother Brasil 20". A jovem torceu para Babu vencer o reality.

A jovem não sai da casa do artista, na Ilha da Gigóia, Zona Oeste do Rio. Lívia já virou amiga dos filhos de Babu, Laura, de 18 anos, e Carlinhos, de 17.