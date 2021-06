Ministério Público da Paraíba investigará aglomeração na live de Wesley Safadão com Juliette

O Ministério Público da Paraíba (MPPB) informou que investigará se houve aglomeração no "Arraiá do Safadão", live transmitida no último sábado (19). O MPPB tenta esclarecer os fatos que chegaram ao seu conhecimento para adotar medidas cabíveis. As informações foram divulgadas pelo portal UOL.

A apresentação contou com a presença da campeã do "BBB 21" (TV Globo) Juliette Freire, da dupla Israel e Rodolffo, Alceu Valença, Carlinhos Maia e Tirullipa, na cidade de Campina Grande (PB).

A promotora de Justiça, que atua na área de saúde de Campina Grande, Adriana Amorim, confirmou a instauração de um procedimento inicial de apuração do fato para averiguar a informação de aglomeração durante transmissão ao vivo promovida por artistas, entre eles Juliete Freire.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram os bastidores da live com público presencial e algumas e algumas pessoas sem utilizar máscara, e sem manter o distanciamento social, medidas importantes para conter a transmissão de covid-19.