MC Mirella promete conteúdo adulto exclusivo para seguidores em site

MC Mirella foi mais uma das celebridades que aderiu a onda do OnlyFans. A ex-peoa de A Fazenda entrou para a plataforma que entrega conteúdo adulto para assinantes. A funkeira já divulgou inclusive um spoiler da sensualidade que aguarda os fãs na nova rede social.

Como a musa está sem fazer shows por causa da pandemia do novo coronavírus, MC Mirella decidiu entrar para o OnlyFans com dois perfis. Ela já acumula aproximadamente 4.000 inscritos cada. A funkeira já prometeu até um novo perfil de casal com o marido, Dynho Alves. Em entrevista para o podcast "Lavando a Roupa", de Lucas Selfie, Mirella contou que cobra R$ 80,00 pela assinatura de seu perfil na plataforma — e garantiu que fica com a maior parte do valor.