Marina Ruy Barbosa quebra o silêncio sobre festa e dispara: 'Informações distorcidas'

Marina Ruy Barbosa se pronunciou, pela primeira vez, sobre sua polêmica festa de aniversário de 26 anos. A comemoração, que reuniu cerca de 20 pessoas, rendeu críticas à artista por promover festa em meio à pandemia. Para a atriz, muitas informações erradas foram divulgadas sobre a festa de aniversário dela. As informações são do UOL.

"Foram tomadas precauções e cuidados para reunir minha família e poucos amigos que já fazem parte do meu convívio, cerca de 20 pessoas em um ambiente completamente aberto, em uma propriedade privada, com testes feitos. Não pretendo fazer disso uma justificativa e sim uma explicação com respeito e amor diante de tantas especulações e informações distorcidas e aumentadas", lamentou ela.

A atriz ainda disse enxergar uma melhor situação no quadro da covid-19 no Brasil. "Eu me sinto um pouco mais tranquila hoje também, porque vejo a vacinação caminhar. Ela segue em passos lentos, mas já é uma luz que nos dá esperança. Meus pais e alguns amigos já foram vacinados. E diante disso abri uma concessão de reunir pessoas que são as maiores bênçãos da minha vida. Inclusive comentei aqui nos stories que faria isso - afinal, não era um segredo, nem algo escondido", continuou.

Por fim, ela reforçou medidas sanitárias contra a doença: "Sigo afirmando a importância de nos cuidarmos, porque é o que eu penso. Se eu não tivesse como realizar esse encontro de forma controlada, eu não faria. A flexibilização da quarentena não significa o fim da pandemia e infelizmente ainda não existe vacina para todos no Brasil".

