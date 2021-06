Marina Ruy Barbosa assume namoro com deputado que promoveu festas na pandemia; saiba quem

Marina Ruy Barbosa assumiu, indiretamente, seu affair com o deputado federal Guilherme Mussi (PP-SP). O parlamentar, que teria acompanhado a atriz em viagem a Dubai, é conhecido por ter promovido festas e aglomerações em sua casa em plena pandemia, conforme revelou reportagem do "Fantástico" de julho de 2020. As informações são da Pure People.

A confirmação do namoro com Marina veio após a ruiva e a modelo Anna Bertozzi se chamarem de "cunha" (cunhada, em abreviatura), nas redes sociais. Acontece que Bertozzi é casada com Marcelo Mussi, irmão do político, o que fortalece a tese. Os comentários, porém, foram deletados após repercussão.

Primeiro, Anna postou foto usando um boné da grife da ruiva, a Ginger. "Eu amo você de Ginger, cunha", escreveu Marina. "Obrigada, cunha", retrucou a modelo. Ambas usaram emoticons com carinhas substituindo os olhos por corações vermelhos.