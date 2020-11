Marcos, dupla de Belutti, faz transplante capilar pela segunda vez

Aproveitando o momento sem shows, por conta da pandemia da covid-19, Marcos, dupla de Belutti, optou por fazer um novo procedimento estético no couro cabeludo, agora para aumentar o volume de cabelo e preencher novas áreas de calvície. O cantor realizou o procedimento na quarta-feira, 11, e ficará em recuperação nos próximos dias. Esta é a segunda vez que o cantor faz a cirurgia com o Dr. Thiago Bianco, especialista em transplante capilar.

O cantor Belutti também deu uma passada no consultório para acompanhar o final do procedimento de Marcos e aproveitou para fazer o retorno da cirurgia que ele fez com o Dr. Thiago no mês de setembro.

