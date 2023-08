Mansão de Latino corre risco de leilão devido a dívida milionária, segundo colunista

O cantor e compositor Latino enfrenta um momento de apreensão em relação à sua mansão localizada no Condomínio Quintas, no Rio de Janeiro. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o artista está enfrentando uma dívida de meio milhão de reais e pode ter sua propriedade leiloada caso a situação não seja resolvida.

Com grande sucesso nos anos 2000, Latino, atualmente, vê-se em uma situação delicada em relação ao seu patrimônio. A colunista teve acesso exclusivo a uma petição datada de julho deste ano, na qual o cantor alega não ter recursos suficientes para quitar a dívida pendente.

Diante do temor de perder a propriedade, Latino teria tentado negociar um possível parcelamento do montante em débito, que ultrapassa mais de R$500.000,00, junto ao credor do imóvel. No entanto, a Associação dos Moradores, responsável pelo gerenciamento do condomínio, teria negado o pedido do artista.