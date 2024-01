Mamma Bruschetta volta a ser internada em hospital de São Paulo

Nesta segunda-feira (29), Mamma Bruschetta voltou a dar entrada no Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo. A apresentadora recebeu alta da unidade no último dia 20, após ter ficado internada por 10 dias.

"Hoje a Mamma se internou de novo com os mesmos sintomas anteriores [falta de ar e dor no peito], mas, dessa vez, ela está com a pressão muito baixa", disse Thiago Nielsen, responsável pela imagem da artista, à revista Quem.

“Os médicos acham que é algo no coração, mas ela vai passar por uma bateria de exames para ver o que é. Eles acham que pode ser pneumonia de novo e algo infeccioso”, completou.

No último dia 20 deste mês, Mamma Bruschetta recebeu alta após passar nove dias internada no mesmo hospital. A apresentadora chegou a usar as redes sociais para tranquilizar os fãs sobre seu estado de saúde.

“Já recebi alta, tô saindo para a minha casa completamente sã e vou continuar meus tratamentos em casa. Estou ótima”, disse. Em seguida, agradeceu à equipe médica. “Quero agradecer aos médicos e funcionários do Hospital São Luiz, que me trataram tão bem. Obrigada a todos, um beijo e até breve.”

Ela foi internada em 12 de janeiro em uma UTI cardíaca após sentir dores no peito. Na ocasião, foi submetida a uma bateria de exames, entre eles um eletrocardiograma, que detectou algumas alterações. Na unidade, foi detectado um quadro infeccioso no pulmão, além de alterações cardíacas.