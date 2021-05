Ludmilla e a esposa, Brunna Gonçalves, exibem curvas definidas em foto de biquíni

A cantora Ludmilla está em Angra dos Reis com a esposa, Brunna Gonçalves. O casal passou o último fim de semana aproveitando a folguinha e deveria voltar para casa nesta segunda-feira (24), mas decidiram prolongar o descanso por mais uns dias após a cantora conseguir equipamentos de mergulho.

(Reprodução: Instagram)

Usando os equipamentos de mergulho, elas exibiram as curvas bem definidas em postagens feitas nas redes sociais antes de "caírem" no mar. "E vamos de mergulho", escreveu Brunna Gonçalves na legenda de sua foto no Instagram.

(Reprodução: Instagram)

Após curtir o mergulho, Ludmilla postou uma foto com Brunna. "Ela foi mergulhar comigo hoje. Comprei uns aparelhos de mergulho... Nós iriamos embora ontem, mas como queria usar os aparelhos. Mergulhamos bastante e fizemos vários vídeos", escreveu a artista na legenda da foto postada.