Ludmilla doa R$ 500 para ajudar fã a comprar gás de cozinha

Na quinta-feira (7), Ludmilla foi surpreendida com um pedido inusitado pelas redes sociais. No Twitter, Ramon Gomes de Azevedo, fã da cantora, pediu ajuda para comprar um gás de cozinha, e ela, prontamente, depositou R$ 500 na conta do rapaz. As informações são da Marie Claire.

"Ludmilla manda um Pix para eu comprar meu gás", escreveu ele. Sem pensar duas vezes, a autora de 'Rainha da Favela' respondeu. "Manda o número", confira:

Logo depois, o fã divulgou um vídeo mostrando o gás que comprou com a boa ação da funkeira. "Aí, pessoal, meu gás chegou. Agora vou fazer meu jantar patrocinado pela mamis", veja:

Ludmilla é conhecida entre os fãs por sempre ajudá-los quando necessário. Em julho, outro seguidor foi até as redes sociais agradecer a funkeira por ter ajudar a pagar o tratamento do AVC da sua mãe. “Quero agradecer a Ludmilla por estar me ajudando junto com a mãe dela, Silvana Oliveira. Que vocês continuem sendo esse ser humano incrível e que Deus continue abençoando vocês. Só tenho a agradecê-Lo por colocar pessoas boas em minha vida”, ecsreveu ele na ocasião. Recentemente, ela se ofereceu para pagar o enterro de Samuel Vicente, um adolescente morto em uma ação policial no Rio de Janeiro.