Ludmilla curte férias nas Maldivas com a esposa Bruna Gonçalves

Ludmilla está desfrutando o cenário paradisíaco nas Ilhas Maldivas. “Me ajudem a compor a letra de Rainha das Maldivas”, escreveu ela na legenda das imagens postadas no Instagram. “Gata”, “meu amor todinho”, “maravilhosa”, “rainha” e “perfeita” foram alguns dos inúmeros elogios feitos pelos fãs da cantora.

De biquíni verde neon, ela fez pose na piscina do hotel em que está hospedada com a esposa, Brunna Gonçalves. “Mais um sonho realizado ao seu lado e que sejam todos assim, amo você @brunnagoncalves”, escreveu a cantora na legenda da publicação.

Nos comentários, só elogios! “Maravilhosas”, “Avisa que é o casal do século”, foram alguns dos recados deixados na publicação.

Nego do Borel também marcou presença e escreveu: “Estou chegando!”Parece que as Ilhas Maldivas se tornou um dos destinos favoritos dos famosos brasileiros, não é mesmo?

Ludmilla publicou em seu Instagram mais cliques no paraíso tropical ao lado de sua esposa, Brunna Gonçalves. Nas fotos, as duas aparecem juntinhas curtindo o sol com o mar azul de fundo, ambas ostentando ótima forma e bronzeado, com direito até a biquínis combinando.

No domingo, 29, Lud posou em um avião da Emirates e questionou seguidores sobre seu destino. “Quero ver alguém adivinhar para onde a gente está indo?”, postou ela na legendas das imagens em que aparecia com a amada, Brunna Gonçalves.

A cantora Preta Gil arriscou um palpite: “Esse avião é da Emirates, deve ser Dubai com destino a Maldivas! Se cuidem”, apostou ela. “Eu sei!”, respondeu a empresária e promoter carioca Carol Sampaio.