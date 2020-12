Luana Piovani negou qualquer participação no próximo BBB: ‘Já tinha desmentido’

Luana Piovani desmentiu mais uma vez boatos de que ela participaria da próxima edição do BBB. Ao responder às perguntas dos fãs no Instagram, na noite da última segunda-feira (14), a atriz revelou que a estavam bombardeando sobre isso e resolveu esclarecer a situação.

"Vim aqui falar pra vocês, porque vocês estão me bombardeando com essas perguntas. Tô achando engraçado isso ter voltado à tona. Claro que eu não vou entrar no BBB, gente", disse, nos stories.

"Mas isso já não tinha sido falado? Eu já não tinha desmentido? Por que que voltou essa conversa de novo? Não entendi", complementou.

A atriz, que mora em Portugal, revelou ontem que está namorando um brasileiro, mas não pretende expor o relacionamento. "Vocês não o verão por aqui, mas terão meus olhos apaixonados e sorridentes compartilhando minhas coisinhas com vocês, como sempre! Meu povo, se fui mais feliz, não lembro", afirmou.