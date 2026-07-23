Lamine Yamal compra mansão luxuosa onde Shakira e Piqué moravam; confira o valor

O ex-casal de famosos morava com os filhos na residência antes da separação em 2022

O jogador Lamine Yamal, de 19 anos, chamou a atenção ao comprar a mansão luxuosa onde a cantora Shakira e o ex-marido Gerard Piqué moravam quando estavam juntos em Esplugues de Llobregat, localizada na região metropolitana de Barcelona, na Espanha. O imóvel, que foi construído em 2012, possui 4 mil metros quadrados e conta com vista para o Mar Mediterrâneo.

Como a mansão é por dentro?

A mansão que pertencia ao ex-casal de famosos contava com muitos cômodos e espaços para lazer. São eles:

Seis quartos;

Cinco banheiros;

Diferentes áreas de lazer;

Sistema de segurança de alto nível;

Sala de estar gigantesca;

Piscina interna e externa;

Estúdio de gravação;

E uma quadra de tênis.

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Por que Lamine decidiu comprar a mansão de Shakira?

Muito antes de ter conquistado a Copa do Mundo pela Seleção Espanhola em 2026, Lamine Yamal já era considerado um dos jogadores de futebol mais valiosos da geração Z. De acordo com o CIES Football Observatory, o atacante está avaliado em 358,1 milhões de euros, e fatura com contratos publicitários de grandes marcas, como: Adidas, American Eagle, Google, Beats by Dre, Visa e McDonald's.

Desse modo, ele optou por comprar a mansão, principalmente, devido à boa localização, visto que o espaço fica a poucos minutos do local de treinamento do Barcelona, time em que ele joga atualmente. Além disso, o fato de ser perto da casa de outros jogadores e o local ter segurança reforçada também foram fatores que contribuíram para que o craque decidisse pelo imóvel.

Quanto custa a mansão?

A mansão comprada por Lamine Yamal está avaliada em 11 milhões de euros, o que equivale a cerca de R$ 63 milhões na cotação atual. Agora, depois de ter fechado o negócio com os proprietários, o craque pretende realizar reformas no local com o objetivo de criar uma estrutura particular específica para treinamentos e recuperação física voltados à sua rotina de melhorias no futebol.