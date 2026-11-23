Karoline Lima e Léo Pereira param de se seguir; atleta é visto com médica

Karoline Lima e Léo Pereira deixaram de se seguir nas redes sociais. Poucas semanas após o anúncio do término do noivado, usuários verificaram a lista de contas seguidas pela influenciadora no Instagram e constataram que o zagueiro do Flamengo não aparece mais no perfil, movimento que ocorreu de forma mútua entre os dois.

O fim do relacionamento foi divulgado no dia 6 de novembro. Na ocasião, Karoline explicou que a decisão partiu dela, após avaliar que suas expectativas dentro da relação não estavam sendo atendidas. A influenciadora negou que a separação tenha sido causada por traição ou brigas e afirmou que refletia sobre o término havia cerca de dois a três meses. Menos de um mês depois do anúncio, os perfis deixaram de manter vínculo na plataforma.

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No último sábado (21), Léo Pereira foi fotografado ao deixar um restaurante na Zona Sul do Rio de Janeiro. Nos registros, o jogador aparece trocando beijos e abraços com uma mulher, o que ampliou especulações que circulavam nas redes sociais nas últimas semanas sobre um relacionamento com Giovanna Mattos.

Apontada como a acompanhante do atleta, Giovanna Mattos tem 25 anos, é médica e atua como influenciadora. Em seu perfil nas redes sociais, onde reúne mais de 30 mil seguidores, publica registros sobre viagens, moda, rotina de treinos e a atuação na medicina.