Juliette, Pocah e Carla Diaz se reencontram: 'Muita fofoca'

A atriz e ex-BBB, Carla Diaz compartilhou com seus seguidores neste domingo (25), um encontro especial. Ao lado de Juliette e Pocah, duas amigas que fez dentro do Big Brother Brasil, Carla aparece em clima de descontração. “Pocarliette veio! Roupas leves, tênis, japa, vinho e muita fofoca aqui em casa”, escreveu.

Em um vídeo, elas comemoraram o encontro e deixaram os fãs felizes com a amizade fora da casa. O encontro foi regado á culinária japonesa. Nos comentários, fãs e amigos de Carla, Pocah e Juliette deixaram comentários. “Gatas maravilhosas”, escreveu Carol Peixinho, que recentemente esteve em “No Limite”. “Três mulheres maravilhosas, com o coração mais maravilhoso ainda”, disse uma fã. “É muita beleza e poder em uma foto só”, escreveu outra. “A foto veio, meu deus”, comentou mais uma. Confira os cliques do momento: