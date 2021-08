Juliette, do 'BBB 21', recebe críticas na web após apresentação do Criança Esperança: 'Canta mal'

A campeã do ‘BBB 21’ Juliette Freire foi uma das atrações no show do Criança Esperança, exibido na última segunda-feira (24). No entanto, o desempenho da paraibana ao lado do cantor Wesley Safadão, deixou a desejar para alguns internautas. Por isso, ela virou alvo de críticas nas redes sociais.

No vídeo de exibição, a ex-sister e o artista aparecem cantando o hit "Anunciação", de Alceu Valença. Mas, apesar do belíssimo cenário de Quixadá, no Ceará, o que chamou atenção dos fãs foi a falta de entonação da moça. Confira:

Muitas críticas foram feitas contra a performance dela, que parece dublar a sua voz gravada em estúdio. Veja a repercussão: