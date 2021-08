Isis Valverde renova o bronzeado em dia de semana e ganha elogios

Isis Valverde aproveitou mais um dia de sol do inverno carioca e foi à praia no Rio de Janeiro. Ao lado do filho Rael, de 2 anos, de sua união com André Rezende, e de amigas, a atriz se bronzeou na Barra da Tijuca, na terça-feira (24).

Para o dia de praia, a atriz apostou na tendência do biquíni invertido - que faz sucesso entre várias famosas - e um chapéu de palha para se proteger do sol. Ela brincou com o filho na água e na areia e circulou de máscara de proteção facial.

Nos registros, Isis aparece caminhando pela areia e em seguida, se refrescando em um banho de mar.

Ela já tinha aproveitado para renovar seu bronzeado perfeito no domingo, 22, e elevou o clima nas redes sociais. A atriz surgiu com um biquíni minimalista e não deixou de colocar seu corpão sarado para jogo. “Sundayzzzzzz”, escreveu ela na legenda.

Isis Valverde é sempre alvo de comentários ousados feitos pelos fãs. A gata, que aproveitou um período de descanso na Bahia neste mês de agosto, também apareceu em fotos de biquíni em cima de uma árvore.

Com o corpão todo em evidência, a barriga trincadinha da global foi alvo de elogios intensos. Um outro detalhe que virou assunto foi o bumbum bem durinho dela. “Menina, a Bahia já é linda, com você fica ainda mais perfeita”, brincou um rapaz.

“Coisa mais perfeita desse mundo, sou apaixonado demais”, falou a segunda pessoa. “Uau, que espetáculo”, apontou mais uma.