Inez Viana e Debora Lamm terminam o casamento após 13 anos

A atriz Inez Viana - que atualmente vive Angelina em Terra e Paixão, novela da TV Globo - terminou o casamento com Debora Lamm após 13 anos. Elas estão separadas desde o fim de 2022. Discretas, as atrizes estavam juntas desde 2009.

"Hoje somos grandes amigas e participamos da mesma companhia (Cia OmondÉ). Debora é uma das atrizes mais geniais que conheci. A gente viveu 13 anos juntas, mas acabou, infelizmente, porque gosto muito dela. É uma pessoa incrível e temos muitos laços em comum. No momento estou sozinha, mas já já vai aparecer alguém", contou Inez Viana ao Extra.

VEJA MAIS

A artista disse que por enquanto não está buscando um novo relacionamento e espera tirar um tempo pra si. "Estou bem sozinha. Fui casada durante 18 anos e, depois, mais 13 com a Debora. Emendei um relacionamento no outro. Atualmente, estou respirando um pouquinho", disse.

Ativista na causa LGBTQIA+, a atriz reforça a importância da representatividade na televisão.

"Torço muito para os personagens LGBTs da novela. Mais do que nunca, estamos no momento de reverter o preconceito e a hipocrisia. (Relações homoafetivas em segredo) acontecem muito mais do que a gente imagina. Eu sou lésbica, também conhecida como sapatão. Por mais que tenha sido casada com um homem, hoje eu me vejo apenas me relacionando com mulheres mesmo. A primeira vez que percebi que gostava de mulheres foi quando eu me apaixonei pela Debora Lamm", diz.