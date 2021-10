Imitando de Bolsonaro, Marcelo Adnet pede a volta do WhatsApp

A pane nos sistemas do Facebook, Instagram e WhastApp fez muita gente tirar sarro e criar memes. O humorista Marcelo Adnet aproveitou para fazer a conhecida imitação do presidente Bolsonaro no Twitter pedindo o retorno das redes sociais.

"Fala aí, 'Marcos' Zuckberg, aqui é Bolsonaro, presidente do Brasil aê. Estou sem andar de moto agora, então estou podendo falar, estou precisando espalhar uns memes, uns fake news aê, e não estou conseguindo por causa da queda 'disso daê'. Se você puder me ajudar nessa questão, no tocante a isso daê, eu vou ficar muito feliz, tá ok? Obrigado aê Mark", ironizou o humorista.

Em setembro, um áudio de Adnet imitando o presidente viralizou. O humorista pedia aos caminhoneiros que estavam em greve, em apoio ao presidente Bolsonaro, para dançanrem a macarena.