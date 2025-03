Globo é condenada a pagar R$ 500 mil a atriz por racismo nos bastidores de novela

A TV Globo foi condenada a pagar uma indenização de R$ 500 mil à atriz Roberta Rodrigues por assédio moral e racismo nos bastidores da novela Nos Tempos do Imperador (2021). A decisão foi proferida pela juíza Aline Gomes Siqueira, do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, que concluiu que a emissora "falhou em garantir um ambiente de trabalho saudável e permitiu práticas discriminatórias".

O caso veio à tona após Roberta e as atrizes Cinnara Leal e Dani Ornellas denunciarem o diretor artístico Vinicius Coimbra por tratar atores negros da novela de forma diferente dos brancos. Segundo as denunciantes, havia uma segregação nos estúdios, com separação entre elenco branco e negro, incluindo camarins distintos. Coimbra e sua equipe também teriam feito comentários preconceituosos. O diretor foi demitido da emissora em fevereiro de 2022, após as denúncias.

Nos autos do processo, Roberta Rodrigues afirmou que sofreu um "esgotamento emocional" e, como consequência, precisou se afastar das gravações por três meses. A atriz pensou em deixar a carreira artística, mas acabou convencida a continuar atuando após receber convites para as séries A Divisão e Veronika.

Apesar da condenação da Globo, o valor determinado pela Justiça ficou muito abaixo do solicitado pela atriz. Roberta pedia uma indenização de R$ 10 milhões pelos danos sofridos, mas recebeu apenas uma fração desse montante. A emissora ainda pode recorrer da decisão.

Em suas redes sociais, Roberta celebrou a vitória judicial e compartilhou reportagens sobre o caso. "Nunca foi coisa da minha cabeça. Nunca", desabafou a atriz, fazendo referência às práticas racistas que sofreu.