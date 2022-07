Gkay é notada por marca que já vestiu Adele e Beyoncé

A influenciadora digital Gkay virou destaque no Instagram da marca de luxo italiana Schiaparelli, que já vestiu famosas como Adele e Beyoncé.

Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)

Tudo começou quando a paraibana usou um look jeans da marca e registrou o visual com um ensaio especial no Instagram. Só que a grife de luxo notou a nossa brasileira e gostou tanto das fotos que repostou a publicação. A Gkay quase não acreditou: “Já morri três vezes”, brincou, empolgada.

O look é o mesmo usado por Julia Fox, ex-namorada de Kanye West, que desfilou na semana de moda de Paris, em janeiro deste ano.