Giulia Be desabafa após boatos com Luan Santana: 'Não existiu traição'

Giulia Be desabafou em seus stories na tarde desta quinta-feira (19), após os boatos de que estaria começando um relacionamento com o cantor Luan Santana.

Em uma mensagem dedicada aos fãs, a loira reforçou que a parceria dos dois é profissional, por conta do single "Inesquecível", e revelou que seu namoro com um rapaz anônimo acabou por conta dos ataques que recebeu após lançar a música com o sertanejo.

"Não cabe a mim comentar o relacionamento de outras pessoas. O meu namoro não aguentou a tudo isso. Terminei tem algumas semanas, pois acho que a pessoa que a gente escolhe amar não merece toda essa destilação de ódio. Toda essa criação e especulação abalando algo que era pra estar sendo vivido a dois, eu escolhi essa vida, ele não", escreveu Giulia, negando que seja o pivô da separação de Luan com Jade Magalhães.

"Não existiu traição, não existiu 'dar em cima', não existiu 'talaricagem'. Fiz um trabalho com o Luan, sendo esse o primeiro 'feat' da minha carreira. Fiquei muito animada, muito feliz, por estar em um projeto com um artista que sempre admirei, que provou além do seu talento ser também um ser humano incrível. Conheci seus pais em um ambiente de trabalho, assim como ele conheceu os meus, há meses. Criamos uma admiração mútua e uma amizade", afirmou.

"Nesses últimos tempos, vi minha fé incondicional se despedaçando. Meu amor por essa música 'Inesquecível' que escrevi, criei e lancei virou uma ansiedade. Me vi tendo medo de seguir trabalhando ela por receio do que iriam pensar de mim. Medo de criar um vínculo maior com alguém por conta do que iriam falar e quem isso poderia machucar", completou.

Giulia ainda pediu a suas seguidoras que "parem de aceitar as narrativas machistas" que culpam e atacam mulheres, agradecendo aos fãs que "não surfam na onda de ódio".