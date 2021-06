Gabi Martins exibe curvas e sensualiza de maiô cavado durante viagem com Tierry

A ex-BBB Gabi Martins deixou os fãs e seguidores admirados depois de compartilhar vários cliques usando um maiô de crochê cavado, durante viagem à Jericoacoara, no Ceará.

Aproveitando as férias ao lado do namorado, o cantor Tierry, Gabi fez alguns registros na beira da piscina usando um maiô branco cavadíssimo: "Estamos em alta no YouTube. Escutem muito 'Irresponsável', meus nenens", escreveu ela.

O casal ficou hospedado em um hotel com diárias que podem chegar a mais de R$ 2 mil, com vista para o mar. Os dois completaram quatro meses de namoro recentemente e celebraram o relacionamento nas redes sociais, com declarações de amor