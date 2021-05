'Fui a um psiquiatra', revela Portiolli sobre fase difícil da carreira

Celso Portiolli falou sobre o período em que foi afastado do SBT por um ano e, por conta disso, teve que recorrer a um psiquiatra. O apresentador falou do assunto em recente entrevista a Otaviano Costa, no Otalab.

“Lembro uma época em que fiquei mais de um ano fora do ar. Comentei com minha mulher que estava triste. Achava que não voltaria mais a fazer TV . Minha situação estava terrível. Achei que pudesse ser depressão e fui a um psiquiatra”, disse.

Portiolli conseguiu se recuperar e voltar à televisão. “Voltei e falei para o doutor que não sofreria mais pelo que os outros faziam por mim e sim pelo que eu fizesse de errado em algum momento. Tirou meu remédio e nunca mais fiquei mal. Foi um sofrimento grande, mas parei de sofrer”.

Apesar da fase ruim, o apresentador disse que tem uma relação de pai e filho com Silvio Santos: “Já tomei cada bronca (…) Quem me ensinou muito a ser um profissional tranquilo, não ligar para a fama, a ser um cara que conversa com todo mundo foi ele”, afirmou.