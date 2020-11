Flávia Alessandra foi diagnosticada com covid-19: ‘Cuidem-se’

Flávia Alessandra foi diagnosticada com covid-19. Ela usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira (26), para confirmar a notícia. O marido da atriz, Otaviano Costa, contou em entrevista ao UOL, que ela está há mais de uma semana com o vírus.

"Sim, estou com covid e graças a Deus, muito bem, sem sintoma algum e já passei pela fase mais crítica! Em breve estarei pronta pra retomar a vida e os trabalhos", escreveu, na publicação feita no Instagram.

"Quero muito agradecer o carinho que tenho recebido. Quanto amor, gente! Estou em casa, claro, em total isolamento - nada de contato nem mesmo com a minha família. Cuidem-se! Ainda estamos diante de um vírus muito desconhecido", concluiu.

Flávia estava gravando normalmente as cenas da novela "Salve-se Quem Puder", da TV Globo.