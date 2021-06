Fiuk fala sobre Juliette e agradece amizade: 'Nunca desistiu de mim'

Fiuk deixou claro que participar do “BBB 21” foi importante para superar seus medos pessoais. Ele comentou sobre a mania de perseguição que tinha e como isso afetou sua relação com Juliette dentro do reality.

Durante entrevista à "Quem", o cantor falou que as emoções ficaram intensificadas dentro do jogo e ele passou a reviver seus medos. "Achava que já tinha resolvido isso. Lá dentro, vi que não", disse. Ele ainda fez questão de agradecer a Juliette por não ter desistido dele, apesar da mania de perseguição que o cantor tinha. Mesmo com os desentendimentos, os dois saíram do BBB com uma boa relação de amizade.

“Não conseguia confiar direito nas pessoas. A Juliette é uma pessoa a quem sou muito grato. Ela nunca desistiu de mim e, de alguma maneira, conseguiu entender essa mania de perseguição que eu tenho. Quando entendi que ela gostava de mim e que estava do meu lado, foi muito mágico... Espero que ela queira ser amiga do 'arengueiro' aqui. Tenho grande carinho por ela e, no que depender de mim, a amizade continua. Gosto muito dela.”

As briguinhas entre os dois até fizeram os fãs do programa brincarem com uma possível formação de casal através dos shippers #Fiukette e #Juliuk. "Tivemos alguns pequenos arranca-rabos, mas construímos uma relação de maneira muito gostosa. A amizade fica", brincou o filho de Fábio Jr.

Agora, o artista está focado no lançamento da música "Big Bang", que contou com as participações especiais dos ex-BBBs Lumena Aleluia e Gilberto Nogueira. Ele também deseja voltar a atuar em novelas.