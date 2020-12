Filho de Fábio Assunção, João Assunção diz: "Quero começar a minha carreira"

O filho do ator Fábio Assunção, João Assunção, de 17 anos de idade, está decidido a seguir a carreira artística como o pai. "Quero produzir conteúdo, quero ir atrás de jeitos para começar a minha carreira. Essa profissão tem um jeito muito subjetivo para iniciar", afirmou o rapaz, que acabou de concluir o Ensino Médio e teve uma formatura virtual.

"Mesmo que eu seja uma pessoa de não planejar muito, eu jamais imainei que teria que ficar preso em casa. Moro em São Paulo; meu pai, no Rio. Nessa quarentena, acabei fazendo a ponte aérea e comecei a praticar surfe, jiu-jitsu...", disse ele durante uma live no Instagram, afirmando ter adotado ainda novas práticas durante o isolamento social. "A quarentena me fez gostar de audiobooks. Escutei a biografia do Elon Musk. Também assito a muitos filmes. Tenho o hábito de ver um filme diariamente, logo após meu treino."

Na opinião de João, que é filho de Fábio com a empresária Priscila Borgonovi, a pandemia deve deixar importantes aprendizados. "Acredito que houve uma mudança de valores, mudança de prioridades. O mundo mudou e as pessoas, de fato, mudaram. Acredito que máscaras e álcool gel serão mais comuns no dia a dia e não caírão em desuso."

Ao falar sobre referências profissionais, o ator citou o astro internacional Leonardo DiCaprio. "Sou muito fã do DiCaprio como ator. O Lobo de Wall Street é demais. Da minha geração, gosto da Giovanna Rispoli. Ela é muito boa", disse, afirmando ainda ter grande admiração pelo trabalho de Fábio Assunção. "Dos trabalhos dele, cito o João: Ramiro, de Onde Nascem os Fortes, como preferido. Foi muito bom. Na época, cheguei a passar alguns dias com ele lá no sertão", afirmou o jovem sobre a minissérie gravada no sertão paraibano, em 2018.