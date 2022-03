Famosos se reúnem para lançamento de reality em cruzeiro

'Cruzeiro Colorido', um programa exclusivo para o público LGBTQIA+, será locado na Ilha de Sundara, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Com apresentação de Nicole Bahls e David Brazil, as gravações devem começar no segundo semestre.

Famosos se reuniram para o lançamento do projeto. A festa Jesus Luz como DJ.

Veja imagens de Daniel Pinheiro/AgNews: