Família de Nego do Borel irá procurar tratamento psicológico para o funkeiro

A irmã de Nego do Borel, Raiana Gomes, fez um desabafo nas redes sociais na última terça-feira (05), sobre o estado de saúde do cantor. A família irá buscar tratamento para o funkeiro que sumiu na segunda-feira e foi encontrado no dia seguinte sozinho em um quarto de motel.

"Meu irmão está realmente doente. Depressão não é brincadeira. Tenham empatia, se coloquem no lugar do próximo! Agora, iremos procurar um tratamento psicológico para ele porque, do jeito que está, não vai continuar", afirmou.

ENTENDA - Nego do Borel foi expulso do reality show "A Fazenda 13" por acusações de assédio sexual contra a participante Dayane Melo. A polícia chegou a ir até a sede do reality em Itapecerica da Serra (SP) para investigar o caso que ganhou repercussão nacional e internacional. Nego do Borel também é acusado por duas ex-namoradas de violência e abusos.