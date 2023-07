Ex-MTV, Titi Müller assume namoro com beijão e se declara: 'Minha gata'

A apresentadora Titi Müller, 36, ex-MTV, assumiu publicamente o namoro, neste sábado (1º), pelas redes sociais. A famosa publicou uma foto de um beijão no Instagram com a relações públicas Lívia Lobato, a quem se declarou: "minha gata". De acordo com a assessoria de Titi, elas estão juntas há três meses.

"Amor é amor", escreveu na legenda. O registro foi feito enquanto elas assistiam à apresentação em São Paulo do bloco Ritaleena, que homenageia a obra de Rita Lee.

Recentemente, Titi terminou o namoro com o criador de conteúdo Gentil Nascimento, o primeiro desde o polêmico fim do casamento de dois anos com o músico Tomas Bertoni. O divórcio rendeu denúncia do Ministério Público de São Paulo (MPSP) por violência psicológica e uma liminar que proibia Titi Müller de falar sobre o ex. A decisão, porém, foi derrubada pela Justiça em abril deste ano.