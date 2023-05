Ex-BBB Larissa passa por novo procedimento estético; veja qual e o custo

Antes mesmo de entrar no Big Brother Brasil, a ex-BBB23, Larissa Santos chegou a dizer que a única coisa original dela era o nariz. Todas as outras partes do corpo da influencer já haviam sido alterado por procedimentos estéticos. Nesta quinta-feira (4), a morena chamou atenção de seus seguidores ao anunciar que faria uma nova transformação em seu sorriso. Confira o antes e depois e o valor do procedimento.

Embora já usasse facetas dentárias, Larissa optou por lentes de contato dental para obter um sorriso mais natural. A influenciadora procurou o dentista Roberto Gomes Viotto para realizar o procedimento. Foram utilizadas lentes de alta tecnologia na cor BL2 HT nos dentes superiores e inferiores, totalizando um custo de R$ 60 mil.

O dentista explicou que as lentes utilizadas possuem grande semelhança com os detalhes dos dentes e que a paciente pode escolher a cor que mais lhe agrada, variando entre o tom mais branco até o mais natural. Com a intervenção, Larissa Santos espera ter um sorriso ainda mais bonito e natural para encantar seus seguidores.