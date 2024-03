Ex-BBB Caio Afiune mostra corpo após lipo LAD avançada e resultado impressiona; confira

O ex-BBB Caio Afiune revelou que fez uma lipo LAD avançada no abdômen e ginecomastia, que é o procedimento para reduzir as mamas. O influenciador compartilhou em seu Instagram o antes e depois do procedimento e surpreendeu os seguidores.

O procedimento consiste em fazer a retirada de gordura através de uma cânula acoplada a uma disposição a vácuo, ressaltando os músculos superficiais e dando uma aparência estética de abdômen definido. O efeito final é um contorno corporal com mais definição, o que a lipoaspiração convencional não dá.

O custo do procedimento da lipo LAD pode variar entre R$ 15 mil e R$ 100 mil no Brasil, mas a maior parte custa em média de R$ 30 mil a R$ 60 mil. O tratamento é o mais moderno para flacidez dentro da cirurgia plástica e possibilita até 80% da retração da pele com cicatrizes muito discretas, quase imperceptíveis.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)