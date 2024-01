Evaristo Costa continua internado devido à doença de Crohn

Evaristo Costa compartilhou com os seguidores sua evolução médica após ter sido internado, na última sexta-feira (12), para tratar uma crise relacionada à doença de Crohn, diagnosticada há quatro anos. O jornalista informou que mudou de ala hospitalar nesta segunda-feira (15) e que segue em tratamento no NHS England, no Reino Unido, onde está sendo atendido pelo serviço público de saúde em Cambridge.

"A doença de Chron entrou em remissão e a infecção respondeu bem aos antibióticos. Embora sejam só boas notícias, os médicos acharam por bem seguir com a medicação intravenosa, por isso o apresentador ainda não possui previsão de alta", relatou em seu perfil.

Evaristo relatou que foi surpreendido com uma sepse urinária e, por sorte, procurou o serviço médico a tempo de conter a infecção. "Sigo com minha resistência imunológica na 'sola do pé'. Mas estou recebendo o tratamento adequado num hospital de excelência", informou.

E fez questão de agradecer pelas mensagens que tem recebido nos últimos dias estimando a sua melhora. "Agradeço d+ as mensagens de carinho, as receitas, os contatos médicos e o apoio de vocês", escreveu.

A doença de Chron causa inflamação em diversas partes do sistema digestivo. Ela é autoimune, ou seja, resulta de um ataque que o próprio sistema imunológico faz contra o organismo da pessoa.