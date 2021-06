'Eu errei', diz Samantha Schmütz após críticas a Deborah Secco

Após adotar uma postura mais incisiva nas redes sociais depois da morte de Paulo Gustavo, no início de maio, Samantha Schmütz criticou e cobrou posicionamento de outros famosos. Ela chegou a concordar com uma crítica a alguns artistas que eram amigos em comum com o humorista, como Bruna Marquezine e Deborah Secco.

Em entrevista ao jornal "O Globo", a atriz disse que errou em relação à crítica às atrizes seguirem a vida de forma normal e continuarem suas "dancinhas" nas redes sociais.

"Falamos com tantas pessoas na internet e não estamos tratando assuntos sérios. Não é para as pessoas pararem de fazer publicidade ou dancinhas. Não é isso. Mas é cruel fazer neste momento. Mais uma vez, não estou apontando o dedo para alguém. Todos nós temos que nos questionar: Será que é legal só mostrar a vida maravilhosa? Não quero transformar isso numa briga pessoal", afirmou.

"Estava muito chateada quando falei aquilo sobre a Deborah; a morte do Paulo estava muito recente. Eu errei, não foi legal. Não deveria ter feito. O dia que nos encontrarmos, quero falar sobre esse assunto com ela. Não desejo que isso vire uma grande coisa", defendeu.