Erasmo Carlos reage bem ao tratamento contra covid-19

O cantor Erasmo Carlos, de 80 anos, está reagindo bem ao tratamento contra a covid-19. O filho do artista Leonardo Esteves informou que o "quadro está dentro do esperado e que, a pedido do médico e por precaução, ele está internado desde ontem (29), em um hospital do Rio, para controlar toda a evolução, que está ótima até o momento''. Leonardo está confiante na melhora do pai. "Erasmão, em breve, vai estar nos palcos".

Erasmo Carlos é um dos grandes nomes da Jovem Guarda e grande parceiro musical de Roberto Carlos. As informações sobre a situação atual de Erasmo foram divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia.