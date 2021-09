Em clique explícito, marido de Cleo ‘apalpa’ sua parte íntima: ‘Segura a potência’

Cleo mostrou mais alguns momentos de sua lua de mel com o marido, Leandro D'Lucca. Casados há poucos meses, o casal está aproveitando a viagem para Fernando de Noronha e os cliques agitaram a Web após uma “mão boba” chamar atenção dos internautas. As informações são do UOL.

A atriz e cantora compartilhou alguns registros feitos durante um passeio de barco. Nas imagens, Cleo aparece usando um biquíni fio-dental e também mostra um momento de descontração com o marido. Mas o que realmente chamou atenção foi um clique íntimo entre eles. "Esses dias aí…", escreveu a atriz na legenda da postagem.

Cleo e Leandro se casaram em julho, no estado de Minas Gerais, em um cartório. A família do casal assistiu toda a cerimônia pela web. Eles já tinham se envolvido em um romance há quatro anos.