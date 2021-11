Em Belém, foto de Eriberto Leão, na Pedreira, chama atenção de moradores da capital

Uma página do Instagram publicou um clique do ator Eriberto Leão em uma de suas visitas à capital paraense. A imagem, que foi registrada no canal da Pirajá, entre Pedro Miranda e Everdosa, no bairro da Pedreira, chamou atenção dos moradores do local.

Muitas pessoas chegaram a pensar que a imagem era recente. No entanto, para a tristeza dos fãs do ator, o registro é de 2017, quando ele esteve na cidade para encenar em uma de suas peças.